🚨 Micro y pequeña empresa: pieza clave para reactivar la economía en Perú 🏗️

Las micro y pequeñas empresas concentran el 80% del empleo en el país, pero siguen enfrentando inestabilidad política, informalidad y falta de apoyo estatal. El exministro Ismael Benavides señala que la incertidumbre y la ausencia de reglas claras frenan la inversión y el crecimiento, por lo que urge fortalecer una economía social de mercado que permita integrar a este sector a los grandes proyectos nacionales.

💬 ¿Cómo crees que se debería apoyar a la micro y pequeña empresa en tu región para que se integre a los grandes proyectos?

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