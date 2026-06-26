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Micro y pequeña empresa: pieza clave para reactivar la economía en Perú

PorMAURIPOOL

Jun 4, 2026

🚨 Micro y pequeña empresa: pieza clave para reactivar la economía en Perú 🏗️
Las micro y pequeñas empresas concentran el 80% del empleo en el país, pero siguen enfrentando inestabilidad política, informalidad y falta de apoyo estatal. El exministro Ismael Benavides señala que la incertidumbre y la ausencia de reglas claras frenan la inversión y el crecimiento, por lo que urge fortalecer una economía social de mercado que permita integrar a este sector a los grandes proyectos nacionales.
💬 ¿Cómo crees que se debería apoyar a la micro y pequeña empresa en tu región para que se integre a los grandes proyectos?
#EconomiaPeruana #CrecimientoEconómico #Perú #EmprendedoresPeruanos

Por MAURIPOOL

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