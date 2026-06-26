https://agendapasco.com/wp-content/uploads/2026/06/lv_0_20260604094900.mp4 🚨 Micro y pequeña empresa: pieza clave para reactivar la economía en Perú 🏗️ Las micro y pequeñas empresas concentran el 80% del empleo en el país, pero siguen enfrentando inestabilidad política, informalidad y falta de apoyo estatal. El exministro Ismael Benavides señala que la incertidumbre y la ausencia de reglas claras frenan la inversión y el crecimiento, por lo que urge fortalecer una economía social de mercado que permita integrar a este sector a los grandes proyectos nacionales. 💬 ¿Cómo crees que se debería apoyar a la micro y pequeña empresa en tu región para que se integre a los grandes proyectos? #EconomiaPeruana #CrecimientoEconómico #Perú #EmprendedoresPeruanos Navegación de entradas Huayllay–Canta: trabajadores de empresa de zapatillas sufren despiste de camioneta y dejan tres heridos Carretera Central más de 10 heridos deja choque múltiple