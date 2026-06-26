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BIOAY: 16 años conservando biodiversidad, cultura y desarrollo sostenible

PorMAURIPOOL

Jun 3, 2026
BIOAY

La Reserva de Biosfera Oxapampa–Asháninka–Yánesha (BIOAY), ubicada en la región Pasco, celebra 16 años promoviendo la conservación de uno de los territorios más biodiversos del país. En sus bosques habitan especies emblemáticas como el oso de anteojos, el gallito de las rocas, cientos de mamíferos, aves, anfibios y una impresionante variedad de orquídeas que convierten a este espacio en un verdadero tesoro natural.

BIOAY

Más que un refugio para la vida silvestre, la BIOAY representa la convivencia armoniosa entre la naturaleza y las culturas ancestrales Asháninka y Yánesha, guardianas de estos bosques desde generaciones. En este aniversario, renovemos nuestro compromiso de proteger la biodiversidad, cuidar nuestros recursos naturales y respetar los conocimientos y tradiciones de los pueblos originarios, porque conservar nuestro entorno es también asegurar el futuro de las próximas generaciones. 🌿🍃

Por MAURIPOOL

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