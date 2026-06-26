Huayllay–Canta: trabajadores de empresa de zapatillas sufren despiste de camioneta y dejan tres heridos

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 30+700 de la carretera Huayllay–Canta, a la altura del ingreso al distrito de Carhuacayán (Junín), cuando una camioneta de placa Z7K-205 que se dirigía de Lima hacia Huánuco se despistó y terminó fuera de la vía tras impactar contra una zanja.

El fuerte impacto dejó la unidad seriamente dañada y a sus ocupantes atrapados en el interior.

Los heridos fueron identificados como Jorge García Alvarado (45), Jaime Diego Díaz Chávez (35) y Brayan Vásquez Cueva (32), quienes serían trabajadores de una empresa dedicada a la venta de zapatillas en Huánuco. Fueron rescatados por efectivos policiales, serenos y apoyo de transportistas de la zona, siendo trasladados primero al Centro de Salud de Huayllay y luego al Hospital Daniel Alcides Carrión de Pasco. Uno de ellos presenta fracturas en miembros superiores e inferiores, mientras los demás permanecen bajo observación médica.

A través de sus redes sociales, el empresario huanuqueño Fritz Erick Durán Falcón aclaró que los afectados no viajaban con él, precisando que se trata de trabajadores de su empresa. Asimismo, indicó que viene brindando apoyo a los heridos durante su recuperación.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del despiste.