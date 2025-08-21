Capturan a Sujeto que intentó ingresar audífono al penal

Un sujeto fue intervenido y detenido en el Establecimiento Penitenciario (E.P.) de Cochamarca por el delito contra la administración pública, específicamente por el ingreso indebido de equipos o sistemas de comunicación en centros de reclusión. La intervención se produjo tras una llamada de alerta del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), evidenciando un intento de vulnerar la seguridad del penal.

El incidente tuvo lugar el pasado martes 19 de agosto, aproximadamente a las 12:45 horas, cuando la Comisaría PNP Cochamarca recibió una comunicación telefónica del INPE. El reporte indicaba la intervención de una persona de sexo masculino en posesión de artículos prohibidos dentro de las instalaciones del penal, lo que activó la respuesta inmediata del personal policial.

Al constituirse en el establecimiento, los agentes policiales intervinieron a J.G.R.T., de 37 años de edad, quien se encontraba manejando un vehículo de placa V8H-706. Durante el registro al interior del automóvil, se descubrió un audífono inalámbrico, un artículo estrictamente prohibido en estos recintos por su capacidad de facilitar la comunicación no autorizada.

Ante la evidencia, se procedió con la detención inmediata del individuo por la presunta comisión del delito contra la administración pública. El audífono fue lacrado por el personal policial como prueba, y J.G.R.T. fue trasladado a la Comisaría PNP Cochamarca. Las diligencias preliminares se están llevando a cabo en coordinación con el fiscal adjunto de la Fiscalía Provincial Mixta de Huayllay-Vicco, quien supervisa el proceso.