Huánuco: Escuadrón Verde Incauta Drogas en Malecón

En una operación clave dentro del plan policial “Cordillera Blanca”, el Escuadrón Verde – Terna Huánuco, con personal en modalidad de civil, realizó una importante intervención en las inmediaciones del Malecón Calicanto, específicamente detrás del colegio Marcos Durán Martel, en Amarilis, Huánuco. Este punto había sido previamente identificado por las autoridades como una zona de alta incidencia de micro comercialización y consumo de estupefacientes, afectando la seguridad y tranquilidad de la comunidad.

Durante la acción policial encubierta, los agentes lograron incautar una cantidad significativa de sustancias ilícitas. Entre los hallazgos se encontraba una bolsa que contenía 27 envoltorios de papel cuadriculado. Estos envoltorios, tras la primera inspección, contenían una sustancia pulverulenta que, por sus características, se presume es alcaloide de cocaína, lista para ser distribuida en pequeñas dosis.

Asimismo, en el mismo lugar de la intervención, se encontró otra bolsa que guardaba hierbas secas, tallos y semillas. Estas características son consistentemente similares a las de la Cannabis Sativa, comúnmente conocida como Marihuana, lo que confirma la actividad de tráfico de drogas en el punto intervenido. La presencia de ambos tipos de estupefacientes subraya la gravedad de la actividad delictiva.

La intervención fue inmediatamente comunicada al Ministerio Público, que dispuso el comiso de la droga incautada. Posteriormente, las sustancias fueron puestas a disposición de la AREANT Huánuco (Área Antidrogas) para las diligencias de ley correspondientes, incluyendo análisis químicos y la continuación de la investigación.

La Región Policial Huánuco reafirma su compromiso en la lucha frontal contra el microtráfico de drogas, contribuyendo a la seguridad y tranquilidad de la población.