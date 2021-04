En cumplimiento del Plan de Control a la Gestión de la Vacunación contra la Covid -19, la Contraloría General de la República emitió diversos informes de control que permitieron detectar aproximadamente 506 casos en los que se advierten problemas en la vacunación en diferentes regiones del país, lo que afectó la inmunización de personas comprendidas en los grupos priorizados por las autoridades peruanas.

La mayor cantidad de casos se registraron en la región Arequipa, donde la Contraloría evidenció, a través del Informe de Hito de Control No 026-2021-OCI/0251-SCC, que 283 trabajadores de salud que tenían licencia con goce de haber en diversos establecimientos de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud fueron vacunados de manera preferente. Adicionalmente, se identificaron 23 casos correspondientes a profesionales de la salud que ya no tenían vínculo laboral con los establecimientos de salud donde recibieron la vacuna, tal como señala el Informe de Hito de Control No 9668-2021-CG/GRAR-SCC.

Otra región con mayor cantidad de casos reportados es Ucayali, donde el Informe de Hito de Control No 5212-2021-CG/GRUC-SCC reveló que 107 personas aparecieron en la lista para recibir la vacuna Sinopharm, pese a que se encontraban realizando trabajo remoto, trabajo administrativo, o que ya no tenían relación laboral con los establecimientos de salud.

Al 21 de abril de 2021, la Contraloría ha publicado 806 informes de control al proceso de vacunación contra el Covid-19 en el Perú, a los cuales se puede acceder a través del portal web de la contraloría, en la sección Transparencia e Informes de Control de otras regiones que se han cometido irregularidades.