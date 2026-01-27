Noticias de alto impacto

Huancavelica: Criminales asaltan a chofer y le roban camioneta

Ene 27, 2026
Tres delincuentes armados desataron el terror anoche en la ruta que une Surcubamba con la ciudad de Huancayo. Los maleantes fingieron ser pasajeros para encañonar al conductor, golpearlo salvajemente y dejarlo amarrado en medio de la total oscuridad. El vehículo robado es una camioneta Toyota plomo que desapareció por las rutas del nororiente de Tayacaja.

Nadie está libre de cruzarse con estos desalmados que, por llevarse un carro, son capaces de quitarle la vida a un trabajador. El pobre chofer pasó horas de frío y dolor hasta que la policía logró rescatarlo recién cuando salía el sol.

«Me golpearon sin piedad para quitarme mi herramienta de trabajo», relató la víctima tras ser auxiliada por los agentes de la zona. La policía ya busca intensamente la unidad de placa ADB-926 para capturar a esta banda que viene sembrando el miedo.

