Noticias de alto impacto

Actualidad Regional General

Pasco: Buscan desesperadamente a niña y abuelito en río

PorMAURIPOOL

Ene 27, 2026

Una persona de la tercera edad de 79 años y una niña desaparecieron tras caer accidentalmente al bravo río Huachón en Pasco. El lamentable suceso ocurrió cerca del Puente Socorro, movilizando a brigadas de vecinos que peinan las riberas sin éxito. El fuerte caudal, producto de las lluvias, ha dificultado las labores de rescate durante estos días.

Los Buscan

La angustia carcome a los familiares mientras el agua ruge con fuerza y se niega a devolver a sus seres queridos. Ver a una madre suplicar por hallar a su pequeña de siete años nos rompe el corazón a todo Pasco.

«Solo pido encontrar a mi hijita para darle una cristiana sepultura», clama Evelin Paredes entre lágrimas de profunda impotencia. La población ahora exige que se construya pronto un puente moderno de dos millones para evitar que más vidas se pierdan.

Por MAURIPOOL

Entrada relacionada

Actualidad Regional General Nacionales

Más de dos millones y medio de árboles serán instalados por el Serfor para fortalecer las economías rurales

Ene 28, 2026 MAURIPOOL
General Oxapampa

Emergencia en Oxapampa: huaico destruye puente, deja viviendas inhabitables y bloquea vía nacional

Ene 28, 2026 MAURIPOOL
General Nacionales

SUTEP: Maestros marcharán por pensiones dignas este 30 enero

Ene 27, 2026 MAURIPOOL

You missed

Actualidad Regional General Nacionales

Más de dos millones y medio de árboles serán instalados por el Serfor para fortalecer las economías rurales

28 enero, 2026 No hay comentarios
General Oxapampa

Emergencia en Oxapampa: huaico destruye puente, deja viviendas inhabitables y bloquea vía nacional

28 enero, 2026 No hay comentarios
General Nacionales

SUTEP: Maestros marcharán por pensiones dignas este 30 enero

27 enero, 2026 No hay comentarios
General

India: Alerta por virus Nipah que mata a muchos

27 enero, 2026 No hay comentarios