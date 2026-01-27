Pasco: Buscan desesperadamente a niña y abuelito en río

Una persona de la tercera edad de 79 años y una niña desaparecieron tras caer accidentalmente al bravo río Huachón en Pasco. El lamentable suceso ocurrió cerca del Puente Socorro, movilizando a brigadas de vecinos que peinan las riberas sin éxito. El fuerte caudal, producto de las lluvias, ha dificultado las labores de rescate durante estos días.

La angustia carcome a los familiares mientras el agua ruge con fuerza y se niega a devolver a sus seres queridos. Ver a una madre suplicar por hallar a su pequeña de siete años nos rompe el corazón a todo Pasco.

«Solo pido encontrar a mi hijita para darle una cristiana sepultura», clama Evelin Paredes entre lágrimas de profunda impotencia. La población ahora exige que se construya pronto un puente moderno de dos millones para evitar que más vidas se pierdan.