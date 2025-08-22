Huánuco: Desarticulan Banda Criminal «Los Buitres del Arroz»

Tras un exhaustivo trabajo de inteligencia, efectivos de la División de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Huánuco lograron desarticular la banda criminal «Los Buitres del Arroz». La operación culminó con la captura de tres de sus presuntos integrantes: Willie Andrés Espinoza Benancio, Raquel Silvia Espinoza Rosas y Elekzandher Pablo Espinoza Espinoza, quienes estarían implicados en el robo de un camión tráiler cargado con 700 sacos de arroz.

La captura de los supuestos asaltantes se llevó a cabo en la madrugada del martes, alrededor de las 4:30 a.m., en el centro poblado de Huayllabamba, sector N° 03, en el distrito de San Francisco de Cayrán. En el lugar, los agentes del orden también lograron ubicar el tráiler de transporte de mercancías, un Volvo de placa D9Q-903, que había sido reportado como robado y que pertenece a la empresa Transporte e Inversiones A&R E.I.R.L.

El exitoso operativo policial no solo permitió la detención de los implicados, sino también la recuperación de una parte significativa de la mercancía robada: 257 sacos de arroz de los 700 inicialmente sustraídos. Asimismo, se incautó un vehículo adicional, una camioneta JAC modelo T8 de placa W6W-813 y color plomo, que presuntamente era utilizada por la banda para sus actividades ilícitas.

Todos los bienes recuperados e incautados, junto con los detenidos, fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias de ley. Los individuos serán procesados por el presunto delito contra el Patrimonio, en las modalidades de Robo Agravado y Receptación, previa comunicación al representante del Ministerio Público.