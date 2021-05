Tras las respectivas acciones de coordinación con la Dirandro, efectivos de la comisaría rural de Huayucachi de la Región Policial Junín, realizaron un operativo en el ex peaje Huacapucrio Carretera Central, donde se logró intervenir la camioneta, conducido por Ayrton Suárez Chanco (32), acompañado de Javier Cabrera Máximo (40), los mismos que evidencias signos de nerviosismo.

Puedes Leer. Junín. Decomisan nueve costales y cinco paquetes de droga que iba al extranjero

Al proceder al registro personal y del vehículo, se halló en la parte posterior de la tolva, camuflados con la modalidad de “caleta” (escondite), la cantidad de 80 paquetes tipo “ladrillo” de color verde conteniendo una sustancia blanquecina pulverulenta que, ante la prueba preliminar de descarte, arrojó “positivo” para Clorhidrato de Cocaína.

En coordinación con la unidad especializada se continúa con las diligencias e investigaciones, con la participación del representante del ministerio público, para la denuncia correspondiente, conforme a ley.