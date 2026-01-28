Más de dos millones y medio de árboles serán instalados por el Serfor para fortalecer las economías rurales

La intervención se desarrolla mediante el Programa Bosques Productivos Sostenibles, que permitirá la instalación de más de 2 mil hectáreas de plantaciones forestales sostenibles a nivel nacional en el primer semestre de 2026.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), proyecta la instalación de más de dos millones y medio de árboles con fines comerciales al cierre de junio del presente año, como parte de una estrategia orientada a impulsar el desarrollo productivo en las zonas rurales del país.

Esta intervención se ejecuta a través del Programa Bosques Productivos Sostenibles (BPS), mediante un mecanismo de cofinanciamiento público que, tras las convocatorias realizadas en los años 2024 y 2025, involucra a 100 comunidades, productores organizados y micro y pequeñas empresas dedicadas a la actividad forestal.

Pasco forma parte de esta iniciativa nacional, junto a otras regiones del país como Junín, Huánuco, Cajamarca, Áncash, San Martín y Madre de Dios, donde se viene trabajando en la instalación de plantaciones forestales con alto potencial productivo y enfoque sostenible.

“Estamos consolidando un modelo forestal moderno, sostenible y competitivo, que genera ingresos para las familias rurales, promueve la formalización y contribuye de manera directa a los objetivos climáticos del país”, señaló Erasmo Otárola, director ejecutivo del Serfor, al referirse a los alcances de esta intervención.

Las plantaciones forestales contemplan especies de alto valor comercial como pino, eucalipto, cedro, tornillo y bolaina, orientadas principalmente a la producción de madera destinada a sectores como la construcción, vivienda, logística y agroindustria.

La instalación de estas especies no solo busca cerrar brechas productivas en el ámbito rural, sino también fortalecer la seguridad hídrica y mejorar la resiliencia frente a eventos climáticos extremos, en concordancia con las prioridades nacionales de desarrollo agrario y ambiental.

Para la ejecución de esta intervención, el Serfor ha desembolsado hasta el momento 33 millones de soles, destinados a fortalecer las capacidades productivas en las regiones de Pasco, Junín, Huánuco, Cajamarca, Áncash, San Martín y Madre de Dios, zonas que cuentan con un alto potencial forestal.

Además del componente productivo, el programa incorpora acciones orientadas a la gestión sostenible del territorio, como la mejora de accesos rurales, el fortalecimiento de infraestructura preventiva frente a incendios forestales y la planificación del uso del suelo a escala de paisaje, contribuyendo a reducir la presión sobre los bosques naturales.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del Programa Bosques Productivos Sostenibles y el Serfor, reafirma su compromiso con el desarrollo forestal sostenible del país, articulando crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y bienestar social en beneficio de las poblaciones rurales.