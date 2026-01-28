Noticias de alto impacto

Más de dos millones y medio de árboles serán instalados por el Serfor para fortalecer las economías rurales

Ene 28, 2026

La intervención se desarrolla mediante el Programa Bosques Productivos Sostenibles, que permitirá la instalación de más de 2 mil hectáreas de plantaciones forestales sostenibles a nivel nacional en el primer semestre de 2026.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), proyecta la instalación de más de dos millones y medio de árboles con fines comerciales al cierre de junio del presente año, como parte de una estrategia orientada a impulsar el desarrollo productivo en las zonas rurales del país.

Esta intervención se ejecuta a través del Programa Bosques Productivos Sostenibles (BPS), mediante un mecanismo de cofinanciamiento público que, tras las convocatorias realizadas en los años 2024 y 2025, involucra a 100 comunidades, productores organizados y micro y pequeñas empresas dedicadas a la actividad forestal.

Pasco forma parte de esta iniciativa nacional, junto a otras regiones del país como Junín, Huánuco, Cajamarca, Áncash, San Martín y Madre de Dios, donde se viene trabajando en la instalación de plantaciones forestales con alto potencial productivo y enfoque sostenible.

“Estamos consolidando un modelo forestal moderno, sostenible y competitivo, que genera ingresos para las familias rurales, promueve la formalización y contribuye de manera directa a los objetivos climáticos del país”, señaló Erasmo Otárola, director ejecutivo del Serfor, al referirse a los alcances de esta intervención.

Las plantaciones forestales contemplan especies de alto valor comercial como pino, eucalipto, cedro, tornillo y bolaina, orientadas principalmente a la producción de madera destinada a sectores como la construcción, vivienda, logística y agroindustria.

La instalación de estas especies no solo busca cerrar brechas productivas en el ámbito rural, sino también fortalecer la seguridad hídrica y mejorar la resiliencia frente a eventos climáticos extremos, en concordancia con las prioridades nacionales de desarrollo agrario y ambiental.

Para la ejecución de esta intervención, el Serfor ha desembolsado hasta el momento 33 millones de soles, destinados a fortalecer las capacidades productivas en las regiones de Pasco, Junín, Huánuco, Cajamarca, Áncash, San Martín y Madre de Dios, zonas que cuentan con un alto potencial forestal.

Además del componente productivo, el programa incorpora acciones orientadas a la gestión sostenible del territorio, como la mejora de accesos rurales, el fortalecimiento de infraestructura preventiva frente a incendios forestales y la planificación del uso del suelo a escala de paisaje, contribuyendo a reducir la presión sobre los bosques naturales.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del Programa Bosques Productivos Sostenibles y el Serfor, reafirma su compromiso con el desarrollo forestal sostenible del país, articulando crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y bienestar social en beneficio de las poblaciones rurales.

