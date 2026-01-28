Emergencia en Oxapampa: huaico destruye puente, deja viviendas inhabitables y bloquea vía nacional

Las intensas lluvias registradas en la provincia de Oxapampa, región Pasco, provocaron la activación de la quebrada Tres Aguas y desencadenaron un huaico de gran magnitud. El fenómeno natural generó graves daños en infraestructura, dejó familias damnificadas y ocasionó el cierre total de la principal vía nacional que conecta Puente Paucartambo con la ciudad de Oxapampa.

El caserío de Churumazú fue uno de los puntos más afectados por el deslizamiento de lodo y piedras. La fuerza del huaico destruyó el puente peatonal y turístico de la zona, dejando a la población aislada. Además, cuatro viviendas resultaron afectadas y dos quedaron totalmente inhabitables, perdiéndose enseres, animales y cultivos que fueron sepultados por el barro.

Testimonios de los pobladores dan cuenta de la magnitud del desastre. Vecinos señalaron que el agua ingresó violentamente a sus viviendas, arrastrando todo a su paso y causando daños estructurales. A ello se suma el colapso del sistema de agua potable y saneamiento, así como la interrupción del servicio eléctrico en Churumazú y sectores rurales aledaños.

La emergencia también alcanzó a la carretera nacional Puente Paucartambo–Oxapampa, donde más de 30 kilómetros presentan derrumbes, caída de árboles y rocas de gran tamaño. Decenas de transportistas y pasajeros quedaron varados durante varias horas. Al cierre de la información, maquinaria pesada se dirigía a la zona para intentar restablecer el tránsito en la selva pasqueña, seriamente afectada por las lluvias.