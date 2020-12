Pasco. Decomisan pirotécnicos que eran comercializados ilegalmente

En trabajo articulado entre la fiscalía de Prevención del Delito, agentes policiales y personal de Fiscalización de la comuna provincial de Pasco, realizaron un operativo inopinado en los diversos puestos comerciales en el distrito de Chaupimarca.

Según declaraciones de Luis Ríos sub gerente de fiscalización de la comuna provincial de Pasco, dijo que al ingresar al jirón Huamachuco se apreció la venta ilegal de fuegos pirotécnicos (cohetes, cohetones y otros), “… los comercios no cuentan con extintores ni botiquín, asimismo incautamos gran material de explosivos los que son comercializados por fiestas navideñas y de año nuevo a pesar que no tienen autorización por la

Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec)” señaló el funcionario.

Se procedió con la incautación, así mismo las notificaciones a los propietarios, “de reincidir serán sancionado conforme a ley” informaron las fuentes.