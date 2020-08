Pasco. Detectan deficiencias en programa “Aprendo en Casa” dirigido a alumnos secundaria

En instituciones educativas públicas de Chaupimarca y Yanacancha

La Contraloría General recomendó a las autoridades de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Pasco adoptar las medidas necesarias para superar los riesgos advertidos en la ejecución y evaluación del servicio educativo no presencial de educación de nivel secundaria “Aprendo en Casa”, luego de evidenciarse el incumplimiento de las disposiciones y orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación en 15 instituciones educativas de los distritos de Chaupimarca y Yanacancha, ubicados en la provincia y región Pasco.

Según el Informe de Visita de Control N° 6838-2020-CG/GRPA/SVC, dos colegios no cuentan con el directorio de conectividad de sus estudiantes (es decir, no conocen si los alumnos cuentan con radio, televisión o Internet para recibir las clases), trece instituciones educativas no lograron comunicarse con la totalidad de los estudiantes y un colegio no entregó el directorio estudiantil, lo cual evidencia que las instituciones educativas no habrían considerado la capacidad de conectividad de sus estudiantes.

Durante el servicio de control se advirtió que en los Planes Anuales de Trabajo Remoto, 15 instituciones educativas visitadas no establecieron un medio de comunicación para que los profesores presenten sus informes de trabajo remoto a los directores, once colegios no establecieron grupos de comunicación con sus docentes y siete instituciones educativas no establecieron como actividades la participación en el espacio de formación virtual que se desarrolla en la plataforma de Perú Educa. A ello se suma que dos colegios no cuentan con cronograma de actividades y una institución educativa no cuenta con el Plan Anual de Trabajo Remoto.

Asimismo, la Comisión de Control evidenció que 42 profesores presentaron sus informes de las actividades y reporte del trabajo remoto fuera del plazo establecido y otros 29 profesores no presentaban sus informes. Además, se advirtió que los docentes de los quince colegios no participan en las capacitaciones de los cursos virtuales en la plataforma de Perú Educa, lo cual limita la práctica pedagógica no presencial y las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.

Los hechos expuestos generan el riesgo en la continuidad del servicio educativo no presencial, en el marco de la estrategia “Aprendo en Casa”.