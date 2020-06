Pasco. Esta mañana perdió la vida el alcalde de Ticlacayán Carlos Valqui víctima de Covid19

Estuvo internado en hospital de Essalud

El alcalde distrital de Ticlacayán en la provincia de Pasco Carlos Valqui Matos (48) años de edad, perdió la vida el día de hoy (domingo) en horas de la madrugada víctima del letal Covid 19.

Según las fuentes, la autoridad edil, días atrás contrajo el virus cuando cumplía sus funciones, por lo que le tomaron las muestras arrojando positivo, guardando cuarentena en su vivienda, “su salud iba empeorando gravemente decidieron trasladarlo al hospital de Essalud de Huariaca y posterior a Pasco, donde estuvo internado con respirador en el área de UCI” informaron las fuentes.

Autoridades y amigos realizaron misas de Salud y vigilias, el día sábado pidiendo al divino creador por la mejora de la autoridad edil, lamentablemente hoy en la celebración del día del padre, perdió la batalla contra esta pandemia.

Enterado de esta triste noticia que enluta a la Familia Valqui – Lucich, a través de las redes sociales el ex congresista Néstor Valqui Matos (hermano del extinto alcalde) parafraseo, “es muy triste el poder escribir sobre una persona que representa gran parte de mi vida, pero debo hacerlo en su honor, querido hermano CHALE, partiste hoy día del padre al encuentro de Dios… eran un gran hombre, buen padre, hermano y esposo y ejemplar, juntos siempre afrontamos muchos retos teniendo miles de anécdotas por lo que vivirás siempre en mi corazón y memoria. Para mí no te has ido, sólo estás de viaje pasajero y nos encontraremos algún día en ese camino que tú ahora recorres…” expresó.

Luego de retirar sus restos de la morgue, la autoridad edil dentro de una carroza, recorrió las arterias de la ciudad y en breve sus restos serán trasladados a su tierra natal Ticlacayan donde le brindarán una cristiana sepultura.

Dato. Según la data de la dirección regional de Salud se tiene 1080 contagiados, en dos semanas de 4 contagiados en Ticlacayán (donde falleció el alcalde) ahora se ha incrementado a 13 infectados, por lo que no se debe bajar la guardia.