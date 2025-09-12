Caen robando en tienda y son capturados cuando huían hacia Lima

Cámaras de seguridad de la tienda Panda Store, ubicada en el jirón Crespo y Castillo, registraron el momento exacto en que tres sujetos cargaban costales con artículos de colección, celulares y otros objetos valorizados en más de S/60,000. Mientras dos de ellos trasladaban la mercadería a una camioneta Subaru color plomo, el tercero vigilaba el exterior antes de darse a la fuga.

Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon por la ruta Huayllay–Canta, con dirección a Lima. Gracias al sistema de ubicación GPS de uno de los celulares sustraídos, la Policía activó el Plan Cerco 2025, coordinando con las unidades de carreteras. A la altura del kilómetro 45, la camioneta fue interceptada y se halló todo el botín amontonado dentro del vehículo.

Los detenidos fueron identificados como Ulises Jonathan Fernández Martínez (39), Emiliano Benancio Balarezo (43) y Yumira Beatriz Quispe Kusinga (29), quienes serían parte de la banda “Los Facinerosos de Huánuco”, un grupo criminal proveniente de Lima con la finalidad de cometer delitos en la región. Todos fueron trasladados al complejo policial de Huánuco.

En conferencia de prensa, el general PNP Humberto Alvarado López destacó que la rápida acción permitió evitar que la banda escape a Lima. “Esta organización había acantonado en Huánuco para ejecutar robos a establecimientos comerciales. Producto del plan cerco se logró la captura y recuperación de las especies robadas”, declaró.

Actualmente, los tres sujetos permanecen bajo custodia mientras el Ministerio Público evalúa las pruebas y determina las acciones legales correspondientes. Serán denunciados por el delito de robo agravado, que podría derivar en penas severas dada la magnitud del botín recuperado.