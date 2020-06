Pasco. Falleció Crisanto López Gamarra ex regidor provincial

Víctima de una penosa enfermedad

El ex regidor de la comuna provincial de Pasco Crisanto López Gamarra, conocido por sus amigos como “Paquito” el último lunes falleció.Amanda López Gamarra, a través de las redes sociales comunicó el deceso de su hermano, quien por varios años batallaba contra una penosa enfermedad.

Quienes lo conocieron en vida, señalaron de varias cualidades de “Paco”, así mismo resaltaron su trabajo como funcionario municipal y ex regidor provincial de la ex gestión 2003 – 2006.

“Ahora has partido hacia el cielo, allí te has encontrado con tus amigos el ex alcalde Valentín López Espíritu y con Roberth Machado” indicaron las fuentes.