Pasco. Hermano de alcalde de Constitución figura entre beneficiados para recibir el bono de 380 soles

El colmo. Marco Segundo Chávez Huaraca, hermano del alcalde distrital de Constitución en la provincia de Oxapampa en Pasco Bozz Chávez Huaraca, figura entre beneficiados del bono de 380 soles que asigna el Estado, para cubrir necesidades durante dure el aislamiento por la propagación del Coronavirus en el país.

La denuncia lo hicieron llegar pobladores, señalando que Constitución es tierra de nadie que se encuentran indignados y fastidiados de como aparece su nombre del hermando del alcalde en el sistema del ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, inclusive éste señor tiene una deuda por no haber sufragado, indicaron.

“… Al ingresar al portal web www.yomequedoencasa.midis.gob.pe su nombre figura y para que cobre en el banco de La Nación; y no es la única persona también la lista figura otro familiar que sería la esposa del alcalde, se dijo que este subsidio es para personas de pobreza extrema no se está dando, muchas personas que necesitan ni siquiera son ayudados, por eso hacemos esta denuncia en los medios de comunicación…” señaló un poblador que prefirió no identificarse por su seguridad.