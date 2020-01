Pasco. Oficina descentralizada electoral despliega material electoral para elecciones 2020

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales ODPE Pasco, desde las primeras horas del día, realizó el despliegue de material electoral a los 29 distritos y 13 centros poblados que comprenden las provincias de Pasco, Oxapampa y Daniel Alcides Carrión.

Los vehículos que se encargaron del traslado de la carga, son resguardados por efectivos policiales a fin de garantizar que el material electoral llegue a los 51 locales de votación establecidos por la Onpe a nivel nacional.

En el interior de las unidades móviles va un representante de la ODPE Pasco así como del Jurado Electoral Especial quienes deberán verificar que todo se desarrolle con normalidad en la jurisdicción.

Del mismo modo, se ha previsto un plan de contingencia en el caso de los lugares con vías peligrosas a fin de llegar a cada distrito y centro poblado con la certeza y compromiso de contribuir al cumplimiento de nuestra labor cívica, “se exhorta a los electores a cumplir con su deber cívico este domingo 26 de enero, la multa para los miembros de mesa que incumplan su labor es de 215 soles, mientras que para los que no sufraguen la sanción será de 86 soles en las circunscripciones no pobres, 43 soles pobres no extremos y 21.50 soles pobres extremos” informaron las fuentes.