Pasco. Por defender a su hermana hijos golpean a su padre

SUB GERENTE SEGURIDAD CIUDADANA

Personal de serenazgo de Pasco, tras una llamada de emergencia se constituyeron a una vivienda ubicado en el AA.HH. Tahuantinsuyo donde se producía una gresca familiar.

Según declaraciones de Edson Zevallos Ricra sub gerente de seguridad ciudadana informó que los agentes al ingresar a la vivienda encontraron a dos sujetos Luis A.T. (22) y Henry A.T. (20) agrediéndose mutuamente con su padre Luis A.E. (45) años de edad, quien sangraba del pómulo derecho, señaló.

Dijo además que los hombres dijeron que actuaron en defensa, ya que su padre lo tenía amarrado a su hermana menor lo tenía amarrada en el segundo nivel de su vivienda, “al no haber una solución de ambas partes, el personal procede a trasladarlos hasta la comisaria de Chaupimarca y dejándolos a cargo del Sub Oficial Álvarez.