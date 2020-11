Pasco. Por despido de mineros e incumplimientos mineros de Milpo presentaron plazo de huelga contra Nexa

Medida de fuerza se inicia el 6 de noviembre

Trabajadores de la empresa minera Nexa Milpo – Porvenir presentaron un plazo de huelga en contra de su empleadora por el despido de trabajadores y por incumplimientos de la minera.

Según declaraciones de los trabajadores esta medida de fuerza fue acordado en una reunión general, para lo cual indicaron que se tiene un pliego, “… estamos cansados de los abusos de la minera Nexa, quienes aprovechando esta pandemia han despedido trabajadores en forma arbitraria desconociendo sus derechos, de la misma manera estamos pidiendo retornar a nuestro sistema de trabajo anterior ya que en este sistema de 28×14 por la pandemia se han elaborado protocolos dentro de las instalaciones con la finalidad de no contagiarnos pero no ha funcionado, lamentablemente nos hemos contagiado y seis mineros han perdido la vida, todo por la irresponsabilidad de la empleadora# señaló un trabajador.

Dijo además que la empresa Sodexo brinda una pésima alimentación afectando la salud de los mineros, “… nos hemos cansado de comer comida congelada, Milpo lo defiende porque a ellos solo les interesa producción, aquí si no mueres por el coronavirus mueres por el pésimo alimento y el estrés” resaltó.

La huelga que pretenden más de 800 trabajadores de planta y las empresas especializadas es para el 6 de noviembre, “si la dirección de trabajo nos declara improcedente nosotros de todas maneras vamos a iniciar esta medida de fuerza, basta de abusos y de convenios incumplidos, es hora de hacer fuerza por la clase minera, ya que las autoridades entre ellas Sunafil brillan por su ausencia, solo defiende los intereses de esta transnacional, enfatizaron.