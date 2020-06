Pasco. Realizan homenaje póstumo a Eloy Ureta regidor del distrito de Yanacancha

Con pañuelos blancos pobladores saludaban el paso del féretro hasta llegar al municipio

Mediante una ceremonia de izamiento de las banderas a media asta, como señal de duelo, las autoridades del distrito de Yanacancha en Pasco, realizaron el reconocimiento póstumo al primer regidor Eloy Ureta Picoy (48) años de edad.

La autoridad edil, por varias semanas estuvo internado en Essalud Pasco, luchando contra esta pandemia, lamentablemente hoy (domingo) en horas de la madrugada falleció.

Cumpliéndose los protocolos debidos, el cuerpo del extinto regidor salió de la morgue para recorrer las diversas arterias de la ciudad, llegando al frontis del municipio donde sus colegas, amigos y familiares le brindaron un homenaje de despedida.

Al hacer uso de la palabra el alcalde del distrito de Yanacancha Omar Raraz Pascual, quien también estuvo contagiado de este virus, dijo que ya fue dado de alta pero seguirá cumpliendo las recomendaciones médicas, al hacer uso de la palabra, resaltó las cualidades de Eloy Ureta, “… lamentablemente este virus se llevó a un gran amigo y autoridad que hoy nos toma la delantera, pero tus enseñanzas quedaran grabadas para seguir sirviendo a nuestro distrito, hasta siempre Eloy…” señaló entre lágrimas la autoridad edil.

Muy afligido, su señor Padre, no podía asimilar que su hijo haya fallecido, “Eloy desde arribe junto al Señor por favor derrama bendiciones para todos ya que tenias un cariño y respeto porque donde has estado siempre has trabajado por tu pueblo…” mencionó.

A pesar que hoy es domingo de inamovilidad, los pobladores portando pañuelos y con Presentes, acompañaron el féretro hasta el campo santo, es allí donde la policía haciendo cumplir protocolos de bioseguridad solo permitió el ingreso de la carroza y cinco familiares director del occiso, para acompañarlo en su última morada.

Finalmente resaltar que, a través de las redes sociales, diversas personas han expresado sus sentidas condolencias a los familiares de la ex autoridad.