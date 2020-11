Pasco. Sala Penal confirma condena para Leoncio Luquillas y ex funcionarios de Huariaca

La Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Pasco, declararon infundado la apelación presentada los por los condenados Leoncio Elmer Luquillas Puente, Agustín Rolando Berrospi Cuba, Henry Vladimir Rojas Díaz, Luis Alacote Quicaño y Alex Cusquisiban Sangay, confirmándose la sentencia emitida en febrero del presente año

Leoncio Elmer Luquillas Puente (ex alcalde Huariaca) Agustín Berrospi Cuba (en calidad de ex gerente general, Henry Vladimir Rojas Díaz ex jefe de la oficina de desarrollo urbano y rural y Luis Alacote Quicaño (ex supervisor de obra, como autores y el último de los mencionados en calidad de cómplice primario de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple, en agravio del Estado y la entidad municipal.

Se les impuso cuatro años de pena privativa de libertad, cuya ejecución se suspende por el plazo de tres años, bajo reglas de conducta, los acusados se encuentran inhabilitados por el término de cuatro años para ejercer, cargo o comisión, aunque provenga de elección popular”, y, “Incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público”.

Finalmente le fijaron el pago por concepto de reparación civil la suma de 15 mil soles que deberán pagar los sentenciados a favor de la parte agraviada, debidamente representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción, Colegio de Ingenieros de Junín y Félix Marín Guillen, monto que deberá ser pagado en forma solidaria.

Asimismo, se declaró inadmisible los recursos de casación interpuesta por la defensa técnica de los sentenciados.