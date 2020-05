Pasco. Yerno da paliza a su suegra quien defendió a su hija

Petronila G.V. (70) años de edad denunció ante la comisaría de Chaupimarca, haber sido víctima de agresión por parte de su yerno. El hecho se registró el último martes en horas de la noche en Uliachin.

Según la agraviada, dijo que recibió llamada telefónica de su hija Maribel L.G. (37) años de edad quién era golpeada por su pareja Julio B.R. (38) “cuando ingrese a su casa me agredió la persona que Jaime B.R. con patadas y mi yerno me agredió con jalones de cabello, mencionando que soy una alcahueta y que me lleve a mi hija porque si no la va matar” señaló.

El caso se puso de manifiesto de la III Fiscalía Provincial Penal de Pasco, los imputados serán denunciados por violencia familiar, indicaron.