Pasco. ‘Peter Ferrari’ es puesto en libertad tras cumplir 41 meses de prisión preventiva

Fue puesto en libertad tras pagar una caución por 100 mil soles

AGENCIAS.

Luego de haber estado recluido en un penal de máxima seguridad de Cochamarca en Pasco , ‘Peter Ferrari’ salió en libertad la primera semana de junio y ya se encuentra en su vivienda en Lima.

Pedro David Pérez Miranda, conocido en el entorno delictivo como ‘Peter Ferrari’, fue puesto en libertad tras haber cumplido 41 meses de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos, cuyo origen habría sido de la minería ilegal.

De acuerdo a información, el imputado ’ya está en Lima, alojado en un hotel de San Borja, “tras haber sido trasladado de Lima al penal de Cochamarca, allí cumplió la privación de su libertad desde setiembre de 2019” indicaron las fuentes.

Pérez Miranda fue puesto en libertad bajo comparecencia, por lo que continuará siendo investigado por la Fiscalía. Asimismo, se ha reportado que, siguiendo una frecuencia mensual, deberá acudir a la Sala Nacional para informar o justificar las actividades que realice en adelante, “yo no tengo nada que ocultar, no he cometido ningún delito, todas mis cosas lo he hecho por el conducto regular, no he hecho nada ilegal… ” sostuvo ‘Peter Ferrari’ a un medio nacional.

Se supo además, que Peter Ferrari fue captado junto a dos acompañantes departiendo bebidas en un lojuso hotel, donde cumplirá la cuarentena por el Covid-19. “El fue puesto en libertad tras pagar una caución por 100 mil soles y deberá seguir ciertas reglas de conducta” refirieron.