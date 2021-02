Plantas de oxígeno donadas por mineras se «oxidan» por burocracia: SNMPE

El oxígeno escasea, y el Gobierno ha solicitado a las empresas minero energéticas que destinen provisiones de oxígeno a la emergencia sanitaria. Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE, sugirió al Gobierno que se dedique, más bien, a poner en marcha las plantas de oxígeno que la minería ha donado al sector salud y que se encuentran inoperativas por “temas burocráticos”.

Es el caso de diez plantas con una capacidad de producción conjunta de 2.340 m3 diarios (3.2 toneladas diarias) aportadas por Chinalco, Minsur, Southern Copper y Gold Fields a hospitales de Lima, Puno y Cajamarca.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) aclaró el lunes que las minas no tienen la capacidad de producir oxígeno porque no poseen plantas generadoras en sus operaciones. “Ha habido información inexacta [del Gobierno]. Las minas a tajo abierto no tienen ninguna planta de oxígeno y las minas subterráneas tampoco”, precisó Raúl Jacob, presidente del gremio minero energético, al diario El Comercio.

Los ingenieros metalurgistas, expertos en el trabajo con oxígeno, advierten también que las minas no emplean este elemento en lo absoluto, salvo para casos de primeros auxilios. Sin embargo, apuntan que las plantas metalúrgicas de oro sí pueden utilizarlo.