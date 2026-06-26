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Exministro advierte retos para impulsar la vivienda formal en el Perú

PorMAURIPOOL

Jun 3, 2026

🏗️ Vivienda y desarrollo: una tarea pendiente en el Perú

El acceso a una vivienda formal continúa siendo uno de los principales desafíos del país. La inestabilidad política, el crecimiento desordenado de las ciudades y la presencia de mafias vinculadas al tráfico de terrenos siguen dificultando que miles de familias accedan a servicios básicos y a una mejor calidad de vida.

💬 ¿Qué medidas debería impulsar el próximo gobierno para garantizar más viviendas formales y servicios básicos para la población?

#ViviendaFormal #EconomiaPeruana #Peru #ViviendaSocial

Por MAURIPOOL

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