Exministro advierte retos para impulsar la vivienda formal en el Perú

https://agendapasco.com/wp-content/uploads/2026/06/lv_0_20260603111345.mp4 🏗️ Vivienda y desarrollo: una tarea pendiente en el Perú El acceso a una vivienda formal continúa siendo uno de los principales desafíos del país. La inestabilidad política, el crecimiento desordenado de las ciudades y la presencia de mafias vinculadas al tráfico de terrenos siguen dificultando que miles de familias accedan a servicios básicos y a una mejor calidad de vida. 💬 ¿Qué medidas debería impulsar el próximo gobierno para garantizar más viviendas formales y servicios básicos para la población? #ViviendaFormal #EconomiaPeruana #Peru #ViviendaSocial Navegación de entradas Economía familiar: decisiones que impactan en nuestro día a día BIOAY: 16 años conservando biodiversidad, cultura y desarrollo sostenible