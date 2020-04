Ejecutivo informa que no está autorizado ningún servicio de delivery por aplicativo en el país

DELIVERY POR APLICATIVO NO AUTORIZADO

Solicita a la ciudadanía a no dejarse sorprender por personas inescrupulosas

El Gobierno peruano, a través de la coordinación entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de la Producción, Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, indicó que no se encuentra autorizado ningún servicio de delivery por aplicativo en el país, por lo cual invoca a la ciudadanía a no dejarse sorprender por personas inescrupulosas, que actúan en abierta contravención a las normas expedidas.

“Ninguna empresa, tienda por departamento, restaurant, librería o cualquier establecimiento comercial está autorizada a ofertar sus productos sea vía web u otro medio electrónico con la promesa de entrega a domicilio”, advirtieron las autoridades.

Añadieron que, en el marco del estado de emergencia nacional, únicamente están permitidas las actividades de envío de documentos y de entrega rápida (couriers), que buscan asegurar el funcionamiento de la cadena logística de comercio exterior.

Obligación de empresas a informar de casos COVID-19

Por último, indicaron que todas las empresas que fueron autorizadas a seguir con sus actividades operativas durante el Estado de Emergencia Nacional, es decir que estén relacionadas a acceso a servicios públicos y bienes y servicios esenciales; en el supuesto que detecten un caso de COVID-19 entre sus trabajadores, están obligadas, bajo responsabilidad, a reportar inmediatamente a quien le otorgó la autorización.

Asimismo, deberán seguir estrictamente lo que disponen sus protocolos para estos casos, en salvaguarda de su personal y público usuario, caso contrario se procederá de inmediato a dejar sin efecto la autorización que les fuera otorgada con motivo de la emergencia nacional.