SUTEP: Maestros marcharán por pensiones dignas este 30 enero

Marcharán maestros Referencial

Los profesores del SUTEP saldrán a las calles para exigir que sus pensiones suban a 3300 soles mensuales. La movilización busca que el Congreso apruebe por insistencia la ley que daría justicia a miles de jubilados. Los maestros aseguran que sus actuales pagos de retiro no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.

Nuestros educadores, que dieron su vida formando a nuestros hijos, hoy sobreviven con pensiones de miseria que resultan humillantes. Es una lucha justa por el respeto y la dignidad de quienes dedicaron décadas al magisterio nacional peruano.

«Exigimos que el Ejecutivo cumpla con el presupuesto para educación y la deuda social», declararon los dirigentes del sindicato docente. La marcha se dirigirá al Ministerio de Educación para entregar un pliego con demandas que consideran urgentes e impostergables