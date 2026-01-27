Huánuco: Agresor fuga de comisaría por descuido de policías

Fuga de comisaría Fuente. TuDiario

Un detenido por violencia familiar escapó de la misma puerta de la comisaría de Aucayacu durante la madrugada. El sujeto aprovechó que solo había un vigilante para salir corriendo y perderse entre las sombras de la calle. El insólito escape ha dejado a la víctima desprotegida y a la población muy indignada.

Es una burla que, tras el esfuerzo de capturar a un violento, la negligencia permita que vuelva a las calles. La mujer agraviada ahora vive con el terror de que su agresor regrese a buscarla para cumplir sus amenazas.

«La falta de experiencia del personal de turno facilitó la huida del sospechoso», denunciaron fuentes cercanas a la dependencia policial afectada. Se ha iniciado una investigación para castigar a los responsables de esta omisión que pone en riesgo a la comunidad.