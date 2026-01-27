Huánuco: Agresor fuga de comisaría por descuido de policías

Un detenido por violencia familiar escapó de la misma puerta de la comisaría de Aucayacu durante la madrugada. El sujeto aprovechó que solo había un vigilante para salir corriendo y perderse entre las sombras de la calle. El insólito escape ha dejado a la víctima desprotegida y a la población muy indignada. Fuga de comisaríaFuente. TuDiario Es una burla que, tras el esfuerzo de capturar a un violento, la negligencia permita que vuelva a las calles. La mujer agraviada ahora vive con el terror de que su agresor regrese a buscarla para cumplir sus amenazas. «La falta de experiencia del personal de turno facilitó la huida del sospechoso», denunciaron fuentes cercanas a la dependencia policial afectada. Se ha iniciado una investigación para castigar a los responsables de esta omisión que pone en riesgo a la comunidad. Navegación de entradas Ucayali: Nativos vigilan el Sira con equipos de tecnología Más de dos millones y medio de árboles serán instalados por el Serfor para fortalecer las economías rurales