Ucayali: Nativos vigilan el Sira con equipos de tecnología

Ene 27, 2026
Las comunidades nativas de la Reserva El Sira recibieron equipos modernos para proteger sus bosques de taladores ilegales. El lote incluye laptops, cámaras y uniformes valorizados en cien mil soles para fortalecer los patrullajes ambientales. Con estas herramientas, los guardianes del bosque podrán reportar cualquier daño a nuestra selva en tiempo real.

Proteger nuestra Amazonía es asegurar el futuro de las familias Ashaninkas y Shipibos que conviven con la naturaleza. Estos implementos de seguridad permiten que los comités de vigilancia trabajen mejor resguardando el aire que todos respiramos en la región.

«Estos equipos optimizarán el monitoreo en zonas de muy difícil acceso», destacó Bruno Fernández sobre la entrega de los materiales tecnológicos. La inversión busca frenar el avance de actividades ilegales que destruyen nuestro ecosistema y amenazan la vida silvestre.

