Huánuco: Condenan a quince años a colaboradora de terroristas

Ene 27, 2026

La justicia sentenció a quince años de cárcel a Deisi Palomino por apoyar logísticamente al cabecilla «Artemio». La mujer brindó refugio y comida a miembros de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga durante mucho tiempo. Tras casi dos décadas de proceso judicial, finalmente se dictó el castigo para esta aliada del terror.

Fuente. La República

Recordar los años de sangre nos obliga a valorar la paz que hoy disfrutamos en nuestras provincias y distritos. Esta condena cierra una herida abierta para muchas familias que sufrieron de cerca el horror causado por la subversión armada.

«Se probó que ella era el nexo logístico de la facción terrorista en la zona», detalló el fiscal superior Andrés Montoya. La sentenciada deberá pagar también cinco millones de soles al Estado peruano por el daño causado a nuestra sociedad.

