India: Alerta por virus Nipah que mata a muchos

Ene 27, 2026
Cinco casos confirmados del letal virus Nipah en India han despertado una alerta sanitaria en todo el mundo. Este virus se transmite de animales a humanos y no tiene cura ni vacuna disponible hasta la fecha. Los médicos advierten que la mortalidad es muy alta y el contagio puede ser muy rápido.

Aunque la noticia parece lejana, ya aprendimos que las enfermedades cruzan fronteras rápidamente en este mundo tan globalizado. Conocer los síntomas, como fiebre alta y confusión, es vital para estar prevenidos y proteger a nuestros seres queridos.

«Es una amenaza con potencial pandémico debido a su alta letalidad de contagio», advirtió la Organización Mundial de la Salud. Se recomienda lavar bien las frutas y evitar el contacto con animales sospechosos de portar este peligroso virus mortal.

