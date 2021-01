Pasco. Christian Cruz ex relacionista de Huariaca pierde la vida ante letal virus

Estuvo batallando en hospital de Essalud

No resistió más. El ex relacionista público de la municipalidad distrital de Huariaca en Pasco, Christian Cruz Jaime, falleció hoy a consecuencia de complicaciones por el Covid-19.

Según información de colegas de Huariaca, el destacado hombre de las comunicaciones, conocido como “Kishki” por problemas en su salud fue internado de emergencia en el hospital Covid de Essalud, lamentablemente a pesar de los esfuerzos por salir de esta crisis, su cuerpo no resistió más perdiendo la vida, informaron las fuentes.

Cumplida la misa de cuerpo presente, sus restos fueron flanqueados en una carroza hasta el cementerio donde le brindaron cristiana sepultura, autoridades, allegados y amigos que conocieron en vida, le hacían llegar sus condolencias a los familiares , “hoy estamos enterrando a Christian a lado de su entrañable amigo Roy Zevallos Perez, como el siempre lo ha querido, me quedo solo en este mundo de la comunicación, pero vamos a seguir adelante, además mis sobrinos no se quedaran solo velare por ellos, solo es un hasta luego, quiero que me acompañen con tres presentes” señaló muy acongojado su hermano Frank.

Seguidamente su esposa resaltó los valores y virtudes de Christian quien lamentablemente partió al más allá.