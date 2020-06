Pasco. Gobernador regional Pedro Ubaldo arrojó positivo en la prueba de Covid-19

Autoridad ha solicitado licencia al consejo regional

El gobernador regional de Pasco Pedro Ubaldo Polinar dio positivo a la prueba de Covid 19, ahora se encuentra aislado en su vivienda en la provincia de Oxapampa.

A pesar de encontrarse en una reunión con sus funcionarios, el gerente general Zósimo Cárdenas Muje nos concedió una breve entrevista, confirmando del contagio que sufrió Ubaldo Polinar, “… me imagino que la prueba rápida lo realizar allá en Oxapampa, más detalles no le puedo dar… pero se infectó cuando cumplía sus funciones ya que el estaba viajando a Lima y otros lugares… “señaló.

Dijo además que las acciones dentro de la sede regional se siguen desarrollando con toda normalidad, por lo que el gobernador ha solicitado que el consejo regional le otorgue la licencia de salud mientras cumpla la cuarentena y los protocolos respectivos, “a él lo suplirá el vicegobernador Wilder Rivera o en su defecto mi persona” acotó Cárdenas Muje.

De otra parte, nos confirmó que aparte del gobernador, son otras tres personas infectadas entre ellos Freddy Diaz asesor del gobernador y responsable de los traslados humanitarios quien arrojó positivo al coronavirus y ahora está en aislamiento.

Finalmente el consejero regional Marco Martínez indicó que mañana se realizará una reunión extraordinaria con único punto sobre la licencia del gobernador, así mismo con los documentos el ejecutivo debe sustentar los permisos, “por tema de legalidad, cuando se genera una elección por voto popular por ausencia del gobernador quien asumirá funciones debe ser el vicegobernador, tenemos que ser respetuosos de las leyes; de la misma manera se va pedir informes de como se está atacando a este virus, ya que es preocupante que en estas últimas semanas se tiene más de mil contagiados y Diresa no está sincerando, por lo que ha crecido de manera alarmante el número de contagiados, no tenemos un mapa de calor, no se hace la focalización, ese informe también vamos a pedir” puntualizó.