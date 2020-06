Pasco. Estudiantes universitarios denuncian irregularidades en la compra de equipos móviles

Para el desempeño de sus labores académicas

Miembros de la Federación de Estudiantes de la universidad nacional Daniel Alcides Carrión denunciaron públicamente de las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la adquisición de los equipos móviles, además de la baja cobertura que tendría en la región Pasco.

En entrevista telefónica con Ronald Villena Guardiano represente de la población estudiantil Carrionina dijo que las autoridades universitarios no ha cumplido con los acordado en la última sesión de consejo universitario, “… tenían que comprar equipos que garanticen la educación virtual de los jóvenes estudiantes, aquí se han apreciado dispositivos se gama baja y al momento de conectarse van a tener dificultades los que se están en las zonas lejanas de nuestra región donde ni siquiera ingresa Entel, empresa que ganó la buena pro” señaló el dirigente.

Dijo, además, a raíz de estas denuncias hoy se realizó diligencias con la presencia de las autoridades universitarias y de control interno, “los responsables de abastecimientos, informática y bienestar universitario tienen que informar de la adquisición de más de mil equipos; de otra parte, en la relación de alumnos beneficiados no están los de extrema pobreza, se han encontrado en el padrón varios alumnos que tienen beca permanencia, del cual se informó en la reunión virtual…” expresó.

Hoy (jueves) en horas de la mañana, se realizará una reunión extraordinaria vía virtual para que expliquen los detalles de la compra de los equipos, y sobre los padrones de alumnos beneficiados, “de no haber entendimiento en beneficio del estudiantado, procederemos con las denuncias de acuerdo a ley, ya que no se cumple lo acordado donde estuvieron presentes las altas autoridades de la casa superior de estudios, los jóvenes estudiantes no pueden ser sorprendidos con la compra de estos equipos, señores estamos viviendo una situación difícil, pero hay que hacer las cosas bien” informaron las fuentes.

Finalmente, la universidad nacional Daniel Alcides Carrión emitió un comunicando señalando que la entrega de equipos moviles ha quedado suspendido.

