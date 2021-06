La Contraloría General alertó a la Municipalidad Provincial de Pasco sobre las situaciones adversas encontradas en la remodelación de la Plaza Chaupimarca, las cuales podrían afectar la oportunidad de ejecución y calidad de la obra que se ejecuta por administración directa con un presupuesto superior a los 500 mil soles.

Durante una inspección física a la obra, la comisión de control evidenció partidas no ejecutadas; asimismo, se verificó deficiencias en la partida referida al pulido del sardinel de la pileta, el cual no ha sido concluido, a pesar de estas deficiencias, el supervisor de la obra presentó ante la entidad el avance del 100% de las partidas señaladas, cuando no correspondían, indicaron las fuentes.

También los funcionarios de la Contraloría detectaron que los trabajadores de la obra no cuentan con equipos de protección personal para la prevención de accidentes, lo cual pone en riesgo la vida, la salud y el bienestar de los obreros.

Los resultados del Informe de Hito de Control No 005-2021-OCI/0449-SCC, fueron comunicados al titular de la entidad, con la finalidad de que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan