Pasco. Hospital Covid 19 sin Pruebas Rápidas y sin equipos operativos para atender pacientes

Funcionarios de la contraloría general de la República el dio de hoy realizaron un operativo inopinado al hospital de Contingencia Daniel Alcides Carrión Covid 19 evidenciando que no se encuentra operativo para atender pacientes contagiados con el virus.

En su visita los auditores verificaron que el personal de salud recién estaba trasladando lo equipos biomédicos y bienes para que pueda funcionar las diversas áreas como triaje, salas de aislamiento, UCI y otros, “se ha observado que en varios ambientes se han colocado camas, hay equipos, pero no están instalados y lo preocupante es que a la fecha ya no cuentan con pruebas rápidas, solo están haciendo los hisopados…” señalaron.

El gerente regional de Control de Pasco Christian Herrera Soto advirtió que este hospital no esta aptó para atender pacientes con el Covid 19 por lo que no se pondrá en funcionamiento mañana como estaban previendo los del gobierno regional de Pasco, por no prestar las garantías.

Debemos indicar que Pasco a la fecha tiene 48 personas infectadas con Covid19 en las tres provincias.