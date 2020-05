Pasco. Pasajeros denunciaron que malos choferes subieron el precio de los pasajes interurbanos

Pasajeros denunciaron a través de las redes sociales que malos transportistas que cubren la ruta Yanacancha a Chaupimarca (viceversa) Paragsha a San Juan (viceversa) o tras rutas han incrementado el precio de los pasajes interurbanos.

Los quejosos refieren que normalmente el pasaje cuesta de San Juan a Chaupimarca 0.80 céntimos y que ahora están cobrando entre 1.00 a 1.50, aduciendo a que ya no están transportando cuatro pasajeros sino solo van con tres, por la emergencia del Covid-19 indicaron.

Ante estas denuncias, personal de la sub gerencia de transportes de la comuna provincial realizaron un operativo inopinado en los paraderos tanto en Chaupimarca y Yanacancha, el cual han hallado serias irregularidades que no cumplían con las normas de seguridad, (choferes no contaban con mascarillas, gel y otros dentro de sus unidades móviles); además llevaban exceso de pasajeros y sin consultar con la comuna provincial, han subido el precio del pasaje por lo que serán sancionados y no serán programados para operar semanalmente, puesto de manifiesto de los efectivos policiales” informaron las fuentes.

Dijeron además que este accionar se realizará de forma inopinada los siguientes días, “… si los transportistas no cumplen sus rutas, siguen cobrando por demás deben anotar la placa para ser denunciados, subrayaron.