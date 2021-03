Además de siete ovinos y alpacas

Producto de las fuertes precipitaciones pluviales acompañado de ráfagas de descargas eléctricas una pastora identificada como Rosa Ortega Muñoz (44) años, perdió la vida en el distrito de Tinyahuarco, informó el Coer Pasco. El hecho se registró el último martes en horas de la tarde.

Según la información, la infortunada mujer realizaba labores de pastoreo en la comunidad de Villa de Pasco, “cuando juntaba sus animales para llevar a su estancia, la mujer fue alcanzada por una descarga eléctrica, de la misma manera fallecieron siete ovinos y alpacas” informaron las fuentes.

Hasta la zona se hicieron presentes el sub prefecto del distrito, efectivos policiales y comuneros para realizar el levantamiento del cadáver y la oficina de gestión de riesgos y desastres realizó la constatación de animales muertos.

Dato. Se supo que la occisa, era el sustento de sus dos hijos y su anciana madre, por lo que necesitan el apoyo de las autoridades.

DESCARGA ELECTRICA

In addition to seven sheep and alpacas

As a result of the heavy rainfall accompanied by bursts of electric shocks, a shepherdess identified as Rosa Ortega Muñoz (44) years old, lost her life in the Tinyahuarco district, reported Coer Pasco. The event was recorded last Tuesday afternoon.

According to the information, the unfortunate woman carried out pastoral work in the community of Villa de Pasco, “when she gathered her animals to take to her ranch, the woman was hit by an electric shock, in the same way seven sheep and alpacas died”. the sources.

The sub prefect of the district, police and community members were present to the area to carry out the removal of the body and the risk and disaster management office made the verification of dead animals.

Fact. It was learned that the deceased was the sustenance of her two children and her elderly mother, so they need the support of the authorities.

Más sobre el texto fuenteSe requiere el texto fuente para obtener información adicional sobre la traducción