Cientos de personas e integrantes del colectivo “Keiko no Va” el día de hoy realizaron una marcha de protesta en contra de la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori.

Los manifestantes (todos con mascarillas) se concentraron en el parque universitario del distrito de Yanacancha en Pasco, portando pancartas y arengando frases en contra de la corrupción, Keiko y otras, marcharon por las diferentes arterias de la ciudad minera.

Durante su periplo, diversas agrupaciones se sumaron a la protesta, en todo momento estos fueron flanqueados por efectivos policiales quienes brindaron la seguridad y evitar que se produzcan contratiempos.

La plaza Daniel Alcides Carrión en el distrito de Chaupimarca en Pasco, fue el epicentro de la masa, donde entonaron a viva voz la canción Ayacuchana “Flor de Retama”.

Un grupo de integrantes del colectivo Keiko No Va, formaron parte del comité de revocatoria en contra del gobernador regional de Pasco, del cual no tuvo sus frutos; aunque abiertamente no han expresado votar por Pedro Castillo candidato del lápiz, en sus discursos han señalado una posición marca a la Izquierda.