Pasco. Wilder Robles asumió funciones de gobernador regional (e) tras licencia de salud de Pedro Ubaldo

Se fortalecerá la lucha contra el Covid – 19 y se trabajará en un mapa de calor de contagiados

Tras la licencia de salud solicitado por el gobernador regional Pedro Ubaldo Polinar ante el consejo regional de Pasco y al ser aprobado por unanimidad, el día de hoy, oficialmente el vice gobernador Wilder Robles Rivera asumió las funciones de gobernador regional (encargado).

En entrevista para Andina, la autoridad regional en primer lugar se solidarizó con Pedro Ubaldo quien por asares de la vida, ahora tienen que luchar para vencer al coronavirus, “nunca he considerado a Pedro Ubaldo mi enemigo, somos seres mortales y nos vamos a encontrar ya que el mundo es redondo y el camino es angosto, siempre la amistad va por delante, que no se confunda las discrepancias son tema de gestión ahora nos toca este espacio para trabajar por la población por lo que hoy oficialmente estoy asumiendo el mando del gobierno regional de Pasco y uno de los temas que vamos a tener que reforzar es la lucha frontal contra el Covid-19, no es posible que diariamente en la región viene creciendo los casos de contagio ayer se ha tenido 36 nuevos casos, hoy se tiene 76 nuevos afectados con este virus en las tres provincias y 16 fallecidos; por ello urge elaborar un mapeo de calor, el cual nos permitirá la evolución de los casos confirmados de Covid-19, y saber dónde estamos fallando, donde se concentran por áreas y luego tener una correcta estrategia de intervención al virus” señaló.

De otra parte, Robles Rivera, se sumó al programa de reactivación económica que ha emprendido el presidente de la república Martin Vizcarra, “se tiene que cumplir los protocolos establecidos para que las empresas mineras en nuestra región vuelvan a operar con responsabilidad ambiental” acotó.

Finalmente, la autoridad regional se pronunció sobre algunas denuncias que han sido interpuestos a funcionarios regionales sobre la compra de alimentos en esta pandemia, trasgrediendo las normas, “tenemos conocimiento de las disposiciones y normativas en este caso la entrega de productos le correspondía solo gobierno local y se ha hecho intromisión el cual amerita sanción y actuar con la legalidad…” subrayó.