Tragedia en Pasco: adolescente de 16 años se quita la vida en impactantes circunstancias

SE QUITA LA VIDA

Un adolescente de 16 años perdió la vida en un hecho que ha consternado a la comunidad de Pasco. Según los primeros reportes, el joven habría utilizado una soga blanca de nilón atada a una estructura de madera. La escena, descrita con detalles como extremidades flexionadas y pies apoyados en el suelo, refleja la magnitud de la tragedia y ha generado profunda tristeza entre sus familiares y amigos.

Las autoridades locales, incluyendo efectivos policiales de la Comisaría La Esperanza de Pasco, ya se encuentran en el lugar para recabar información y brindar apoyo a los afectados. La comunidad ha reaccionado con dolor y solidaridad ante este lamentable suceso, mientras el caso sigue bajo investigación.

Se pide respeto y privacidad para la familia en estos momentos difíciles, así como un llamado a la reflexión sobre la importancia de la salud mental y el apoyo emocional a los jóvenes.