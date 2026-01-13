Noticias de alto impacto

Tragedia en Pasco: adolescente de 16 años se quita la vida en impactantes circunstancias

Ene 13, 2026
SE QUITA LA VIDA

Un adolescente de 16 años perdió la vida en un hecho que ha consternado a la comunidad de Pasco. Según los primeros reportes, el joven habría utilizado una soga blanca de nilón atada a una estructura de madera. La escena, descrita con detalles como extremidades flexionadas y pies apoyados en el suelo, refleja la magnitud de la tragedia y ha generado profunda tristeza entre sus familiares y amigos.

Las autoridades locales, incluyendo efectivos policiales de la Comisaría La Esperanza de Pasco, ya se encuentran en el lugar para recabar información y brindar apoyo a los afectados. La comunidad ha reaccionado con dolor y solidaridad ante este lamentable suceso, mientras el caso sigue bajo investigación.

Se pide respeto y privacidad para la familia en estos momentos difíciles, así como un llamado a la reflexión sobre la importancia de la salud mental y el apoyo emocional a los jóvenes.

