Pasco: Pescador Fallecido en Tragedia de Laguna Pun Run

Una tragedia sacudió la tranquila zona de Pun Run, en el Distrito de Vicco, Pasco, luego de que un bote sufriera una volcadura en la laguna Pun Run, dejando el lamentable saldo de una persona fallecida. Los pobladores del lugar fueron los primeros en alertar a las autoridades, solicitando la intervención urgente del fiscal de turno de la jurisdicción para el levantamiento del cadáver y el inicio de las investigaciones.

La Policía Nacional, tanto del distrito Simón Bolívar como de Vicco, tomó conocimiento del suceso a través de las autoridades del Centro Poblado de Sacra Familia. Estas últimas contactaron al Prefecto Regional de Pasco, solicitando apoyo inmediato tras reportar que una embarcación había volcado en las gélidas aguas de la laguna, desatando la alarma entre los residentes cercanos.

Lamentablemente, en este accidente, una persona de sexo masculino perdió la vida. El cadáver fue ubicado a orillas de la laguna, en el sector conocido como Quisque Lancari. La identidad del fallecido ha sido confirmada: se trata del pescador artesanal Alex Estrella Atencio, cuya partida ha dejado un profundo pesar en la comunidad local y entre sus familiares.

Ante esta dolorosa situación, se ha solicitado la intervención inmediata de las autoridades competentes para llevar a cabo las diligencias de ley correspondientes. Esto incluye el levantamiento del cuerpo, la realización de la necropsia para determinar las causas exactas del deceso y cualquier otra investigación que ayude a esclarecer las circunstancias que rodearon este trágico accidente en la laguna de Pun Run.