Supervisión lo realizó la Defensoría del Pueblo

Personal de la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión a las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente (Demuna) de las municipalidades provinciales de Pasco, Daniel Alcides Carrión y Oxapampa, constatando que ninguna de estas entidades se encuentra acreditadas por el ministerio de la Mujer, el cual podría limitar su intervención en casos de riesgo de desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes.

Así mismo en la inspección se tuvo conocimiento que dos Demunas provinciales no tienen sus equipos multidisciplinarios completos, los cuales deberían estar conformados mínimamente por profesionales en derecho y psicología, “en la Demuna de Daniel Alcides Carrión falta la contratación de especialista en psicología, mientras que en la de Pasco no se cuenta con profesionales en ninguna de las dos materias” informaron.

En el caso de la Demuna de Oxapampa, si bien cuenta con ambos profesionales, su abogado no se encuentra habilitado por el colegio profesional local.

Lamentablemente esta situación no permite una adecuada atención a los infantes y adolescentes de su jurisdicción, lo que origina que los casos sean derivados a los juzgados de paz y otras instancias, generando con ello el desplazamiento adicional de usuarias y usuarios del servicio, “en la visita a la Demuna del gobierno local de Pasco, se advirtió que no se cumplirían con los protocolos de protección sanitaria pues no se desinfecta a las personas que ingresan a sus ambientes, la rampa de acceso para personas con discapacidad se encuentra obstruida” indicaron.